Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, il merkezi, Sultandağı ve Sandıklı'da belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 45 mermi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.