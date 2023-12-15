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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:00
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, il merkezi, Sultandağı ve Sandıklı'da belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 45 mermi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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