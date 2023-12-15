Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

İ.Y. (59) idaresindeki 26 ACG 880 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Basırlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ü.Y. (58) ve E.Y. (37) yaralandı.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Emirdağ'ın Kuruca köyü yakınlarında refüje devrilen bir otomobilde de 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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