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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:05
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        İ.Y. (59) idaresindeki 26 ACG 880 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Basırlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Ü.Y. (58) ve E.Y. (37) yaralandı.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan Emirdağ'ın Kuruca köyü yakınlarında refüje devrilen bir otomobilde de 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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