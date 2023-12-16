Afyonkarahisar'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 14 Aralık'ta giden M.N.Ü. (42), dayısı F.A. (59) için kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, F.A'nın kaybolmasına ilişkin Ö.T'yi (53) gözaltına aldı.

Ö.T'nin, ifadesinde, F.A'yı silahla öldürüp cesedini Haydarlı beldesi-Yeniköy arasındaki Çipillik mevkisine bıraktığını, suç aletini de yola attığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, bölgede F.A'nın cesedini buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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