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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:43 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:43
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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne 14 Aralık'ta giden M.N.Ü. (42), dayısı F.A. (59) için kayıp başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, F.A'nın kaybolmasına ilişkin Ö.T'yi (53) gözaltına aldı.

        Ö.T'nin, ifadesinde, F.A'yı silahla öldürüp cesedini Haydarlı beldesi-Yeniköy arasındaki Çipillik mevkisine bıraktığını, suç aletini de yola attığını söylediği öğrenildi.

        Ekipler, bölgede F.A'nın cesedini buldu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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