Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, el terazisi ve nakit para ele geçirildi.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Başmakçı Polis Merkezi Amirliğiyle yapılan ortak çalışmada, Başmakçı ilçesinde iki ayrı evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 528 gram esrar maddesi, 174 gram Hint keneviri tohumu, bir hassas terazi, bir el terazisi, 14 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B gözaltına alındı.