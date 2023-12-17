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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, el terazisi ve nakit para ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:17
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, el terazisi ve nakit para ele geçirildi.

        Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Başmakçı Polis Merkezi Amirliğiyle yapılan ortak çalışmada, Başmakçı ilçesinde iki ayrı evde arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda, 528 gram esrar maddesi, 174 gram Hint keneviri tohumu, bir hassas terazi, bir el terazisi, 14 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

        Olayla ilgili S.B gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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