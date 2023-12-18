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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:40
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda A.C.D. (28) ve Z.Ş. (38) isimli şüphelilerin kullandıkları araçla Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.

        Ekipler, tespit edilen aracı, Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde durdurdu.

        Şüphelilerin üstlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 55 sentetik ecza ve 2 peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.C.D. ve Z.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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