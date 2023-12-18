Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 03 ACY 860 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinhisar köyü kavşağında H.H.Ö. yönetimindeki 20 F 3016 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, araç sürücüleri ile 03 ACY 860 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ö. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaraland...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı