Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratkoru köyü Hüyük Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 3 kişinin bölgede dedektör ile izinsiz define aradıklarını tespit etti. Bölgede kaçak kazı için kullanıldığı tespit edilen malzemeler bulundu.
Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.