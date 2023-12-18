Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratkoru köyü Hüyük Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kişinin bölgede dedektör ile izinsiz define aradıklarını tespit etti. Bölgede kaçak kazı için kullanıldığı tespit edilen malzemeler bulundu.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.