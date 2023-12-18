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        Afyonkarahisar'da aranan 31 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:27
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        Afyonkarahisar'da aranan 31 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2" operasyonu kapsamında il genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Operasyonlarda, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 13 kişi, 5 yıl arası hapis cezası ile aranan 13 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 kişi, 30 yıl ve üstü hapis cezası ile aranan 1 kişi olmak üzere toplamda aranan 31 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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