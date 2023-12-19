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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da jandarma personelinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:19
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da jandarma personelinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yaralı kızıl şahin buldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        - Sandıklı'da kadınlara eğitim verildi

        Sandıklı'da jandarma ekiplerince, serada çalışan 135 kadına yönelik narkotik eğitimi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çakır Mahallesi'ndeki bir serada çalışan kadınlara yönelik narkotik eğitimi gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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