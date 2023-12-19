Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da jandarma personelinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yaralı kızıl şahin buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

- Sandıklı'da kadınlara eğitim verildi

Sandıklı'da jandarma ekiplerince, serada çalışan 135 kadına yönelik narkotik eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çakır Mahallesi'ndeki bir serada çalışan kadınlara yönelik narkotik eğitimi gerçekleştirdi.

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