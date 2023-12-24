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        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi ağır yaralandı

        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:17
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        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
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        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü kontrol noktasından kaçmaya başladı.

        Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, Tınaztepe belde mevkisinde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Rus uyruklu Neynayb Lupachev, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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