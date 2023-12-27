Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde motosikletle beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti.

E.Y. (23) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Çamözü köyü mevkiinde beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.Y. kaldırıldığı Sultandağı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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