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        Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde motosikletle beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:56
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        Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde motosikletle beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti.

        E.Y. (23) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Çamözü köyü mevkiinde beton direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.Y. kaldırıldığı Sultandağı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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