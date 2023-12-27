Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kaçak sigara bulunan kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da kamyonette 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kaçak sigara bulunan kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da kamyonette 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uluköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dinar ilçesi Akçaköy yol ayrımındaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 16 kolide 8 bin şeffaf poşete doldurulmuş bandrolsüz 160 bin sigara bulundu.

        Sürücü A.O.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Ankara'da asgari ücret toplantısı
        Ankara'da asgari ücret toplantısı
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar Belediyesi canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması...
        Afyonkarahisar Belediyesi canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması...
        Afyonkarahisar'da sahte içki uygulaması yapıldı
        Afyonkarahisar'da sahte içki uygulaması yapıldı