Afyonkarahisar'da sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol ile kaçak tütün satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ilçede yaşayan R.B. (55), M.R.G. (39), Y.Ö. (57), A.E. (41) ile A.K. (40) gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 48 litre etil alkol, 2 ruhsatsız tabanca, 107 bin 420 boş makaron, 236 bin 800 dolu makaron, 23 bin 800 kilogram kıyılmış tütün, bin 760 sigara, 26 alkol kiti ele geçirildi.