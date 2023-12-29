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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:14
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın Denizli'den uyuşturucu temin ederek ilçeye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, bıçak, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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