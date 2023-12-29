Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın Denizli'den uyuşturucu temin ederek ilçeye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, bıçak, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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