Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni yıla girerken ziyaretlerde bulundu.

Zeybek, yeni yılda zabıta, itfaiye, su ve kanalizasyon başta olmak üzere hastanelerde, Milli Birlik Polis Karakolu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD'ı ziyaret etti.

Çalışanların yeni yıllarını kutladıklarını kaydeden Zeybek, kazasız belasız bir yıl geçirmeyi dilediklerini kaydetti.

Zeybek, "2024 miladi yılının kente, ülkemize ve insanlığa huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Çalışanlara kazasız belasız sağlıklı bir yıl temenni ediyorum. Zor bir yılı geride bırakıyoruz. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. 600 bin konutun yerle bir olduğu, 50 binden fazla insanımızın deprem şehidi olduğu bir yıldı." dedi.

Zeybek'e, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da eşlik etti.