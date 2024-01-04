Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobildeki bebek öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

M.Y. (27) idaresindeki 03 AL 462 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolunun 35. kilometresinde, A.A. (61) yönetimindeki 41 AID 802 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü M.Y. ile otomobildeki Ş.Y. (26) ile H.E.Y. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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