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        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobildeki bebek öldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:25
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        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobildeki bebek öldü
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.Y. (27) idaresindeki 03 AL 462 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolunun 35. kilometresinde, A.A. (61) yönetimindeki 41 AID 802 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, sürücü M.Y. ile otomobildeki Ş.Y. (26) ile H.E.Y. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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