Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mallıca köyü Samanlı Yaylası Dolangel mevkisindeki ormanlık alanda bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, takip sonucu durdurdukları araçta yapılan aramada, alan tarama cihazı, dedektör, kazma, 3 anten çubuk, akü ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki H.A, M.E. ile M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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