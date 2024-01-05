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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:25
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mallıca köyü Samanlı Yaylası Dolangel mevkisindeki ormanlık alanda bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, takip sonucu durdurdukları araçta yapılan aramada, alan tarama cihazı, dedektör, kazma, 3 anten çubuk, akü ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araçtaki H.A, M.E. ile M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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