Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

H.D. (45) idaresindeki 03 UT 180 plakalı cip, İhsaniye ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

V.K'nin (71) kullandığı elektrikli bisiklet, Hocalar ilçesi Devlethan köyündeki baraj yolunda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile elektrikli bisikletteki E.N.K. (10) ile V.K. (9) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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