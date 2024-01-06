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        Dinar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem yapıldı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:58
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        Dinar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem yapıldı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüpheli M.E.K'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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