Dinar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli M.E.K'ye adli işlem uygulandı.

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