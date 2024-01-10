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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:20
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, hırsızlık suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü (46) Karayokuş köyünde yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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