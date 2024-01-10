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        Afyonkarahisar'da yem karma makinesinin içine düşen genç öldü

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:25
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        Afyonkarahisar'da yem karma makinesinin içine düşen genç öldü
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen genç hayatını kaybetti.

        Furkan Şahin (21), Yaka köyündeki evinin bahçesinde hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı.

        Bu sırada dengesini kaybeden Şahin, yem karma makinesinin içine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Başmakçı Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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