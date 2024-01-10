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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:59
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        H.Y, (22) idaresindeki 03 AAS 037 plakalı hafif ticari araç, Yüreğil köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki E.D. (23) ile H.Y. (18) yaralandı.

        Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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