Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

H.Y, (22) idaresindeki 03 AAS 037 plakalı hafif ticari araç, Yüreğil köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki E.D. (23) ile H.Y. (18) yaralandı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.