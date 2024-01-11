Frigya, yarıyıl tatilinde öğrenciler ve aileleri için alternatif turizm rotalarından olacak ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki 3 bin yıllık Frig Vadisi, tarihi mekanları, anıt abideleri ile mağaralarının yanı sıra Emre Gölü üzerindeki sıcak hava balonu uçuşlarıyla yarıyıl tatilinde öğrenciler ve aileleri için eğlenceli rotalar arasında bulunuyor.

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki 3 bin yıllık Frig Vadisi, tarihi mekanları, anıt abideleri ile mağaralarının yanı sıra Emre Gölü üzerindeki sıcak hava balonu uçuşlarıyla yarıyıl tatilinde öğrenciler ve aileleri için eğlenceli rotalar arasında bulunuyor.

Döğer, Kayıhan beldeleri ile Bayramaliler, Demirli ve Ayazini köyleri arasındaki yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı kapsayan Frigya, son yıllarda yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarıyla daha çok ön plana çıkmaya başladı.

Her yıl ortalama 2 milyon yerli ve yabancı turistin gezdiği ve konakladığı Frigya'ya ilgi sürekli artıyor.

Yarıyıl tatilinde de bazı turizm firmaları, şehrin stresinden uzakta huzurlu bir ortamda geçirmek isteyenlere Afyonkarahisar'ı öneriyor.

Termal turizm merkezi olan kentteki yaklaşık 30 bin yatak kapasiteli otel ve konaklama tesislerine gelen misafirler, tatil süreçlerinde Frigya'daki tarihi alanları gezebiliyor.

- "Mağaralar, tarihi mekanlar ve şapellerimiz yapılan aydınlatmayla gece de gezilebiliyor"

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, AA muhabirine, ilçesinin 3 bin yıllık tarihiyle Frigya'nın çeşitli güzelliklerini barındırdığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın termal turizminde söz sahibi olduğunu vurgulayan Bildirici, şöyle konuştu:

"İhsaniye'mizin Gazlıgöl-Yaylabağı beldelerinde çok sayıda termal otel ve tesisleri var. Özellikle yaklaşan sömestr tatilinde termal tesisler, aileler ve çocuklar için tercih edilecek noktalar olacak. Termal için şehrimize gelen misafirler, tarihi Frig Vadisi'ni gezebilirler. Ayazini köyündeki mağaralar, tarihi mekanlar ve şapellerimiz, yapılan aydınlatmayla gece de gezilebiliyor. Burada gastronomi noktasında restoran ve butik kafelerde çeşitli yöresel lezzetlerimizde misafirlere sunuluyor."

- "Sömestirde tatilcilere göl üzerinde bu eğlenceli deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyoruz"

Bildirici, Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki Frig Yolu güzergahındaki Aslantaş, Yılantaş, Maltaş anıt abideleri, oyma kaya mezarları ve peribacalarıyla insanların dolu dolu, keyifli vakit geçirebileceğini dile getirdi.

Sıcak hava balonunun göl üzerinde uçtuğu yerin Frigya olduğunu anlatan Bildirici, "Turistler Emre Gölü'müzü çok beğeniyor ve güzel buluyor. Burada yapılan sıcak hava balonu uçuşları da Türkiye'de sayılı noktalar arasında. Bu da Frigya için büyük avantaj. Bunu daha da tanıtmak istiyoruz. Sömestirde tatilcilere göl üzerinde bu eğlenceli deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Termalin şifalı sularıyla birlikte tatilcilerimiz, Frigya'daki tarihi mekanların arasında yürüyüş, trekking yapabilir ve farklı sportif etkinlikler gerçekleştirebilirler." diye konuştu.

Bildirici, Frigya'ya yakın zamanda kamp ve karavan tesisi kurulacağını belirterek, yakında Bayramaliler köyünden de farklı bir sıcak hava balonu firmasının uçuşlara başlayacağını ifade etti.

- Her tatil döneminde tercihler arasında bulunuyor

Frigya Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yılmaz da sömestirde bölgenin her tatil döneminde turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Yarıyıl tatili için hazırlık yapan turizm firmalarıyla görüşmeler yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Frigya, tarihi mekanlarıyla her dönem farklı güzellikler sunar. Belki karlı bir manzara da ortaya çıkabilir. Termal otellerin yanı sıra bölgemizde konaklayabilecek butik oteller de bulunuyor. Sömestir tatilinde başta Ayazini köyü olmak üzere Emre Gölü güzergahının kesinlikle gezilmesini tavsiye ediyoruz."ifadesini kullandı.