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        Afyonkarahisar'da yurt dışından uyuşturucu getirten şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yurt dışından uyuşturucu getirten şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:16
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        Afyonkarahisar'da yurt dışından uyuşturucu getirten şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yurt dışından uyuşturucu getirten şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Dişli beldesinde yaşayan S.Z, (37) sosyal medya aracılıyla yurt dışından uyuşturucu temin etmek istedi.

        S.Z, adına Denizli Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne gelen kargoda uyuşturucu tespit edilince, durum Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.

        Kargonun içinde 75 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Z, hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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