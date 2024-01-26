Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

H.A, (33) idaresindeki 03 DZ 038 plakalı kamyonet, Dinar ilçesinde Karabedir köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki H.E. (26) ile M.A. (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.