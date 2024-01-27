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        Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 şüpheli yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde gasbedilen otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:07
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        Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 şüpheli yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde gasbedilen otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Bahri E, 14 BP 369 plakalı otomobiliyle arkadaşlarını getirmek için Dazkırı ilçesine gitti.

        Burada K.B, R.Ç, E.Ç. ile H.A'yı alan Bahri E, tekrar Başmakçı'ya hareket etti.

        Bir süre sonra bıçak ve sopa gösterilerek 50 lirası ve otomobili gasbedilen Bahri E, aracından indirildi.

        Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Çağlayan Caddesi'nde park halindeki traktöre çaptı.

        Kazada, yaralanan araçtaki 4 şüpheli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bıçak ele geçirdi.

        Tedavileri sonrası gözaltına alınan R.Ç, E.Ç. ile H.A'ya adli işlem uygulandı.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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