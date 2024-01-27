Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı

Emirdağ'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B. kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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