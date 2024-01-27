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        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı

        Emirdağ'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:39
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        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
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        Emirdağ'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B. kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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