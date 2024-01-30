Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'yi (35) Çobansaray köyünde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

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