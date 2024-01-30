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        Afyonkarahisar'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı

        Afyonkarahisar'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:38
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        Afyonkarahisar'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı
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        Afyonkarahisar'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde U.A, evinde kurusıkıdan bozma tabancasını temizlerken kazara ateş aldı.

        U.A'nın bacağından yaralandığını gören arkadaşı Ö.K, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan U.A'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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