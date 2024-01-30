Afyonkarahisar'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde U.A, evinde kurusıkıdan bozma tabancasını temizlerken kazara ateş aldı.

U.A'nın bacağından yaralandığını gören arkadaşı Ö.K, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan U.A'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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