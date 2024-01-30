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        Bayat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Birsen Birgül Şenlik, seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:18
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        Bayat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Birsen Birgül Şenlik, seçildi.

        Belediye lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede, İbrahim Özer ile Birsen Birgül Şenlik aday oldu.

        Seçimi, 104 oy alan Şenlik ve listesi kazandı.

        Şenlik, seçimden sonra yaptığı açıklamada, kendini göreve layık gören esnafa teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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