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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:02
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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Ekrem E. idaresindeki 03 UV 388 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda Mustafa Ç'nin kullandığı 42 PJ 936 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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