Sandıklılı kadınlar, İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi
Sandıklı'da Gönüllü Hanımlar Derneği'ndeki kadınların hazırladığı "Geçmişe Yolculuk" isimli tiyatro oyununu İstanbul'da sahnelendi.
Sandıklı'da Gönüllü Hanımlar Derneği'ndeki kadınların hazırladığı "Geçmişe Yolculuk" isimli tiyatro oyununu İstanbul'da sahnelendi.
Derneğin İçişleri Bakanlığı desteğiyle hazırladığı "Sandıklı'dan Türkiye'ye Açılan Kültürel Miras Kapısı Projesi", kapsamındaki tiyatro gösterileri devam ediyor.
Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın yöresel kültürünü konu edindikleri "Geçmişe Yolculuk" isimli tiyatro gösterisinin İstanbul'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturduklarını belirtti.
Hazırladıkları tiyatro gösterisi için dernek üyesi kadınların büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Bolcal, "Öğrenmeye çalıştık, gönül verdik. En önemlisi, her ayrıntısı mucizelerle dolu bu sanat dalını çok sevdik." ifadesini kullandı.
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