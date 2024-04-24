Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklılı kadınlar, İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi

        Sandıklı'da Gönüllü Hanımlar Derneği'ndeki kadınların hazırladığı "Geçmişe Yolculuk" isimli tiyatro oyununu İstanbul'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklılı kadınlar, İstanbul'da tiyatro oyunu sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sandıklı'da Gönüllü Hanımlar Derneği'ndeki kadınların hazırladığı "Geçmişe Yolculuk" isimli tiyatro oyununu İstanbul'da sahnelendi.

        Derneğin İçişleri Bakanlığı desteğiyle hazırladığı "Sandıklı'dan Türkiye'ye Açılan Kültürel Miras Kapısı Projesi", kapsamındaki tiyatro gösterileri devam ediyor.

        Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın yöresel kültürünü konu edindikleri "Geçmişe Yolculuk" isimli tiyatro gösterisinin İstanbul'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturduklarını belirtti.

        Hazırladıkları tiyatro gösterisi için dernek üyesi kadınların büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Bolcal, "Öğrenmeye çalıştık, gönül verdik. En önemlisi, her ayrıntısı mucizelerle dolu bu sanat dalını çok sevdik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Kılınçarslan'ı ziya...
        İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Kılınçarslan'ı ziya...
        Afyonkarahisar'da yoldan geçen çocuğun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgi...
        Afyonkarahisar'da yoldan geçen çocuğun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgi...
        Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk, 2 yaralı
        Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk, 2 yaralı
        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı
        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı