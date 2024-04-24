İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Kılınçarslan'ı ziyaret etti
İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Seyhan Kılınçarslan'ı makamında ziyaret etti.
İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Seyhan Kılınçarslan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılınçarslan, Kaymakam Kılıçtürk'le, ilçenin sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki konularla görüş alışverişinde bulundu.
Kılıçaraslan, ziyaretle ilişkin yaptığı açıklamada, "İscehisar'ımıza en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde birlikte devam edeceğiz." dedi.
İlçe Kaymakamı Kılıçtürk de belediye başkanı Kılınçarslan'a yeni görevinde başarılar diledi.
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