Afyonkarahisar'da yoldan geçen çocuğun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan M.Ö, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimlince tutuklandı.
Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün, trafikte yol verme meselesinden çıkan silahlı kavgada, O.E. (25) ile annesiyle yolda yürüyen A.G.B. (4) yaralanmıştı. Darbedilerek yaralanan şüpheli M.Ö. (44) tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.
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