Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da yoldan geçen çocuğun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da yoldan geçen çocuğun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan M.Ö, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimlince tutuklandı.

        Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün, trafikte yol verme meselesinden çıkan silahlı kavgada, O.E. (25) ile annesiyle yolda yürüyen A.G.B. (4) yaralanmıştı. Darbedilerek yaralanan şüpheli M.Ö. (44) tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Turizm harcaması yüzde 101 arttı
        Turizm harcaması yüzde 101 arttı
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk, 2 yaralı
        Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk, 2 yaralı
        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı
        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı
        "23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi
        "23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutla...
        Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutla...
        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, konserlerle devam etti
        23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, konserlerle devam etti