Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Dinar ilçesinde yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Dinar ilçesinde yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit suçlamasıyla hakkında 3 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.B'yi Dikici köyünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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