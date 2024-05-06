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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini gezdi

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda Gedik Ahmet Paşa Camisinde gerçekleştirilen Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:46
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini gezdi
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda Gedik Ahmet Paşa Camisinde gerçekleştirilen Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti.

        Vali Yiğitbaşı, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Afyonkarahisar Şubesi tarafından geliri din hizmetleri faaliyetlerinde kullanılmak üzere açılan Hayır Çarşısını ziyaret ederek, satışa sunulan ürünleri inceledi.

        Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf lokantasını ziyaret eden Yiğitbaşı, ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlarla vatandaşların yardımına koşan işletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu ile sohbet etti.

        İşletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu'nun 90 yaşındaki annesi Niyase Arpacıoğlu ile de bir süre sohbet eden Vali Yiğitbaşı, personeli ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Vali Yiğitbaşı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır aklımdaydı. Şehrimizde sizler gibi hayır sahibi esnafın olması çok değerli, çok kıymetli. Ramazan ayında gelmek ve size teşekkürlerimi iletmek istiyordum. Öğrendik ki 17 yıldır siz burada Allah rızası için, hiç kimseyi ayırt etmeden vatandaşlara ücretsiz iftar veriyorsunuz. Rabbim bereketini versin. Sizler gibi hayırsever esnafın, insanların, gönlü geniş, cömert insanların sayısını artırsın. Ülkemizin iyilikleri, hayrı, güzellikleri teşvik etmeye, çoğaltmaya ihtiyacı var. Ben gayretleriniz için tebrik ediyorum. İnanıyorum, bence sizler gibi çok insan var. Bizim desteğimiz, gayretimiz hayır sahiplerinin, güzelliklerinin arkasında duran, onlara kol kanat geren insanlara olacak. Ecrini Rabbimiz'den bekliyorsunuz, biz de şehrin yöneticileri olarak naçizane iyiliksever insanlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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