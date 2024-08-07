Dünya Motokros Şampiyonası ile NG Afyon MotoFest'in lansmanı yapıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, NG Afyon'daki organizasyonun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Afyonkarahisar'ın 7-8 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'na 7'nci kez ev sahipliği yapacağını söyledi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Dünya Erkekler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonasının (EMX250) aynı anda binlerce sporseverlerle buluşacağının aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"25'ten fazla takım, 150'den fazla yarışçı ve binlerce seyircisiyle bu yılki NG Afyon MotoFest, ülkemizin 2024'teki en büyük spor ve gençlik etkinliği olmaya aday. Dünya Motokros Şampiyonası, sahip olduğu dünyaca ün ve takipçileri dolayısıyla şehrimiz için büyük bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu şampiyonayı gerek buraya gelerek seyredenler ve gerekse ekranlardan takip edenler şehrimizi yakından tanıyor. Şehrimiz, 2024 Dünya Motokros Şampiyonası için hazır."

Dünya Motokros Şampiyonasıyla ülkenin ve kentin spor turizmi alanında uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı ve Türkiye'deki spor turizmini çeşitlendirilmeyi amaçladıklarını aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu: