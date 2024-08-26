TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, Kocatepe'deki tören alanına gelişinin ardından, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda yer alacak sporcularla görüştü.

Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'den, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünün kutlanacağı İzmir'e kadar pedal çevirecek sporculara yanlarında götürmeleri için Türk bayrağı teslim etti.

Daha sonra Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi, askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı'nın konuşmasının ardından da bir subay tarafından harekat harita üzerinden anlatıldı. Kurtulmuş, törenin ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.