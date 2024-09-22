Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        H.Ç. (31) idaresindeki 03 HC 950 plakalı otomobil, Ağzıkara köyü mevkisinde S.Ö. (36) yönetimindeki 03 SK 430 plakalı Şuhut Belediyesine ait yolcu otobüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan E.N.A'ya (13), ardından otobüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.N.A. kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralanan sürücü H.Ç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otobüs şoförü S.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmızıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmızıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 250 çeşit lokum üretiliyor
        Afyonkarahisar'da 250 çeşit lokum üretiliyor
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki sürücü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki sürücü öldü
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yar...
        Afyonkarahisar'da sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yar...