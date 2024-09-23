İhsaniye'de üniversite öğrencileri çevre günü etkinliği düzenledi

Üniversite öğrencileri, İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü etrafında ve Ayazini köyünde çevre günü etkinliği düzenledi.

İhsaniye Kaymakamlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çevre Yönetim Komisyonu ile Doğanın Dili Derneği tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla Emre Gölü ve Ayazini köyünde temizlik yapıldı.

Etkinliğe katılan AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Hesna Kandır ve 38 üniversite öğrencisi, göl çevresinde ve Ayazini köyünde etrafa atılan çöpleri topladı.

Çevre temizliğinin önemine dikkat çeken Kandır yaptığı açıklamada, "Sağlıklı ve güvenli bir gelecek temiz çevre ile mümkündür. Çöplerimize sahip çıkalım." dedi.