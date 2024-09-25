Afyonkarahisar'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı baskında, bir masada 2 bin lira ile iskambil kağıtları ele geçirdi.
Kumar oynayan 4 kişiye, 25 bin 700 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi M.D'ye ise adli işlem uygulandı.
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