Afyonkarahisar'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Kumar oynayan 4 kişiye, 25 bin 700 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi M.D'ye ise adli işlem uygulandı.

Ekipler, yaptığı baskında, bir masada 2 bin lira ile iskambil kağıtları ele geçirdi.

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