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        Afyonkarahisar'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:30
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        Afyonkarahisar'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
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        Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı baskında, bir masada 2 bin lira ile iskambil kağıtları ele geçirdi.

        Kumar oynayan 4 kişiye, 25 bin 700 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi M.D'ye ise adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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