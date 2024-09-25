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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:06
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.Ö. (44) idaresindeki 03 AAJ 881 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Heybeli Kavşağı'nda M.U'nun (64) kullandığı 34 BAY 709 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, Ş.B. (53), E.K. (24), S.B. (24), K.A. (33) ile A.D.B. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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