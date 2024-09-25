Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
E.Ö. (44) idaresindeki 03 AAJ 881 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Heybeli Kavşağı'nda M.U'nun (64) kullandığı 34 BAY 709 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Ş.B. (53), E.K. (24), S.B. (24), K.A. (33) ile A.D.B. (24) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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