Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki sürücü, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki sürücü, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yusuf Ö. (14) idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, 23 Eylül'de Yunus Emre Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Ziya U'nun (17) kullandığı plakasız ve tescilsiz motosikletle çapıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Sandıklı'nın Akin köyüne getirilen Yusuf Ö'nün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığa defnedildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.