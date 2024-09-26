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        Afyonkarahisar'da devrilen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yola devrilen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:51
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        Afyonkarahisar'da devrilen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da yola devrilen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Ö.Y. idaresindeki 27 ALF 709 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 11. kilometresinde bariyere çarparak yola devrildi. N.Ç'nin (65) kullandığı 64 KC 777 plakalı otomobil de devrilen tıra çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki N.Ç, (61), H.O. ve F.O. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.Ç. (61) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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