Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin açılışında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün ülkemizin dört bir yanında kadın kooperatifleriyle kadınların ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Açılış Programı'nın İmaret Camisi'nden başlayıp Uzun Çarşı girişinde sonlanan kortej yürüyüşüne katıldı.

Göktaş, il protokolüyle burada, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı'da kurulan tezgahta 100'e yakın ustanın katılımıyla dünyanın en uzun lokumunun startını verdi, gururlandıklarını dile getirdi.

Daha sonra Göktaş, Motor Sporları Merkezindeki festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanından gelen mutfak kültürlerinin ve lezzetlerinin buluşma noktasında, Afyonkarahisar'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın bir evladı olarak, bu güzel şehrin kültürel mirasına sahip çıkmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu kaydeden Göktaş, "Bu anlamda, bu festivali, yemek sunmanın ötesinde, kültürel miraslarımızı keşfetme ve dünyaya açılan kapılar oluşturma fırsatı sunan önemli bir platform olarak görüyoruz." dedi.

Bu vesileyle festivali düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Yemek, diller üstü bir dil, tüm insanları birleştiren bir köprüdür. Mutfak kültürü, her daim, toplumların kimliğini şekillendiren, geleneklerini ve coğrafi özelliklerini taşıyan güçlü bir semboldür. Bu anlamda, bugün burada, bu festivalde, yüzyıllardır nesilden nesile aktardığımız kültürel değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra gastronominin turizmle olan güçlü bağını da keşfediyoruz. Gastronomi turizmiyle, ziyaretçilere yerel kültürle derin bir bağ kurma fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizin sahip olduğu benzersiz lezzetleri yaygınlaştırma şansı buluyoruz. Frigya kültür yolunun, Afyonkarahisar gastronomisi ile birleşmesini gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta turizm açısından kıymetli olduğuna inanıyoruz. Yerel üreticilerimizle, geleneksel tariflerimizle, sürdürülebilir mutfak anlayışımızla dünyaya örnek olmayı hedefliyoruz. 2019 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Afyonkarahisar, bu süreçte yöresel ürünlerin tescilli noktasında başarılı çalışmalara imza attı."