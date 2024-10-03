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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 590 lira ceza kesildi

        Afyonkarahisar drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 590 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:54
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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 590 lira ceza kesildi
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        Afyonkarahisar drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 590 lira para cezası uygulandı.

        Çobanlar ilçesinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit etti.

        Ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsünün O.U. olduğunu belirledi.

        Sürücüye, 46 bin 590 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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