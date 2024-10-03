Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 590 lira ceza kesildi
Afyonkarahisar drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 590 lira para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 590 lira para cezası uygulandı.
Çobanlar ilçesinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit etti.
Ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsünün O.U. olduğunu belirledi.
Sürücüye, 46 bin 590 lira para cezası kesildi.
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