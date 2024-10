Afyonkarahisar ve Aksaray'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Afyonkarahisar ve Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Memur Sen İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen vatandaşlar ve üyeler, Ordu Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, son bir yıldır süren zulmü durdurmak ve dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Vali Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Son bir yıldır gördüğümüz pek çok direniş içerisindeki birey, bu katliama, bu soykırıma karşı duran tek tek bütün insanlar, bize insanlığın ortak bir vicdanının hala bulunabildiğini gösteriyor. İşte biz bu ortak vicdanın ve ortak bir insanlığın, sesini haykırarak artık bu katliama, bu soykırıma 'dur' demesi gerektiğini ve her türlü platformda, Cumhurbaşkanı'nın gittiği her türlü platformda yüksek sesle ifade ettiği gibi bizim de her anlamda, her yerde haykırarak bu katliamı, bu soykırımı durdurmakla ilgili kararlılığımızı ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum."