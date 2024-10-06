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        Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan hedefliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:18
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

        STAT: RAMS Park

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        YAYIN: beIN SPORTS 1

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        Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi.

        Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj.

        Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

        Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

        LİGDE 7 MAÇTA 23 GOL KAYDETTİ

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

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        Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.

        Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

        11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.

        Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.

        Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

        Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

        İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

        EN FARKLI GALİBİYETLER

        Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

        Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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