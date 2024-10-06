Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN
Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan hedefliyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
STAT: RAMS Park
SAAT: 19.00
HAKEM: Mehmet Türkmen
YAYIN: beIN SPORTS 1CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj.
Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.
Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
LİGDE 7 MAÇTA 23 GOL KAYDETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.
Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.
11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.
Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.
Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.
Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.
İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.
Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.