Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kişi aranıyor

Sahipata Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Bozkurt'tan (16) dünden beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı.

Afyonkarahisar'da kendisinden dünden bu yana haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

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