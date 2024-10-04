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        Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kişi aranıyor

        Afyonkarahisar'da kendisinden dünden bu yana haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:35 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:35
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        Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kişi aranıyor
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        Afyonkarahisar'da kendisinden dünden bu yana haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Sahipata Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Bozkurt'tan (16) dünden beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı.

        Polis ekipleri, Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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