Gaziantep FK - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Avrupa'dan puansız dönen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak moral tazelemek istiyor
STAT: Gaziantep BŞB Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu
YAYIN: beIN SPORTS 2
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu oluyor.
Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.
Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.
TEK PUAN KAYBI DEPLASMANDA
Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
NECİP, AL MUSRATI VE ERSİN YOK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Necip Uysal, Al Musrati ve Ersin Destanoğlu müsabakada forma giyemiyor.