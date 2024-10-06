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        Gaziantep FK - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Avrupa'dan puansız dönen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak moral tazelemek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:03
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        STAT: Gaziantep BŞB Stadyumu

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu oluyor.

        Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

        Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı.

        Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.

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        TEK PUAN KAYBI DEPLASMANDA

        Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı.

        Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

        NECİP, AL MUSRATI VE ERSİN YOK

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Necip Uysal, Al Musrati ve Ersin Destanoğlu müsabakada forma giyemiyor.

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